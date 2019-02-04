، "فيصل بن نواف" يشيد بإطلاق مبادرة "الجوف عاصمة للطاقة المتجددة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنها من ثمرات رؤية 2030

أشاد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بالخطى الثابتة التي تسير عليها رؤية المملكة 2030، والأهداف التي بدأت تتحقق، بفضل الله، ثم بالرؤية الحكيمة والمتابعة المستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عرّاب رؤية المملكة 2030 التي يقودها بكل ثقة وشجاعة.

وقال أمير منطقة الجوف، إن ما أعلنته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بأنَّ منطقة الجوف ستصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، تأتي ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة وتحقيق زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، وثمرة من ثمرات رؤية 2030 يعقد عليها أبناء هذا الوطن بعد الله، آمالاً كبيرة في شتى المجالات.

وقال فيصل بن نواف: "إن المشروعين ضمن حزمة مشاريع حظيت بها المنطقة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أثناء زيارته لمنطقة الجوف"، لافتًا إلى أن المنطقة ستشهد العديد من المشروعات التنموية في هذا العهد الزاهر.

ودعا الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.