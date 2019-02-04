، الصومال.. مقتل 10 في هجومين تبنتهما "الشباب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحدهما استهدف مدنيين في سوق بمقديشو

قتل مسلح من حركة الشباب الصومالية المتطرفة، اليوم (الاثنين) مديرًا مالطي الجنسية لميناء في بوساسو تديره مجموعة إماراتية، بينما فجر المتمردون سيارة في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

وأوضح المسؤول الأمني المحلي محمد ضاهر، أن مسلحًا قتل بالرصاص بول أنطوني فورموزا الذي كان مدير مشاريع البناء في موانئ دبي العالمية في حرم ميناء بوساسو في إقليم أرض البنط (بونتلاند)، مضيفاً أن قوات الأمن أردت المهاجم في المكان.

وبعد وقت قصير، هز انفجار قوي سوق حمروين المكتظة في مقديشو، ما تسبب في مقتل تسعة أشخاص في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات، التي تنفذها المجموعة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

في غضون ذلك، تبنت حركة الشباب الاعتداء في بيان، أشار إلى أن "هذا الهجوم هو جزء من خطة أوسع تستهدف الشركات المتواجدة في الصومال".

وأعلنت "الشباب" كذلك مسؤوليتها عن تفجير سيارة في مقديشو، وذلك في بيان نشر على موقع مؤيد للتنظيم.