، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بصاحب معمل غير مرخص يُصنع المنظفات المغشوشة بمزرعة في المدينة المنورة ويدعي أنها مستوردة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب معمل غير مرخص لتصنيع وإنتاج المنظفات والمناديل الورقية في المدينة المنورة، وذلك إثر ثبوت إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وقيامه بإنتاج وتعبئة وتغليف المنظفات والمناديل الورقية وتصريفها في الأسواق المحلية على أنها منتجات مستوردة ومصنعة خارج المملكة وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة يقضي بإدانة صاحب المنشأة وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف كافة المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار بالوقوف على المعمل غير المرخص والواقع بمزرعة خاصة تابعة للمخالف في المدينة المنورة، وبتفتيش ومعاينة المقر تم ضبط 9.316 منتج، منها منظفات زجاج وغسيل أيدي وأواني منزلية وصابون ومناديل ورقية تم تصنيعها وتعبئتها وتغليفها على أنها منتجات مستوردة، وبناءً عليه تم ضبط وحجز الكميات لإتلافها وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لمعاقبة المخالف وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بصاحب معمل غير مرخص يُصنع المنظفات المغشوشة بمزرعة في المدينة المنورة ويدعي أنها مستوردةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب معمل غير مرخص لتصنيع وإنتاج المنظفات والمناديل الورقية في المدينة المنورة، وذلك إثر ثبوت إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وقيامه بإنتاج وتعبئة وتغليف المنظفات والمناديل الورقية وتصريفها في الأسواق المحلية على أنها منتجات مستوردة ومصنعة خارج المملكة وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة يقضي بإدانة صاحب المنشأة وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف كافة المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار بالوقوف على المعمل غير المرخص والواقع بمزرعة خاصة تابعة للمخالف في المدينة المنورة، وبتفتيش ومعاينة المقر تم ضبط 9.316 منتج، منها منظفات زجاج وغسيل أيدي وأواني منزلية وصابون ومناديل ورقية تم تصنيعها وتعبئتها وتغليفها على أنها منتجات مستوردة، وبناءً عليه تم ضبط وحجز الكميات لإتلافها وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لمعاقبة المخالف وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
04:22 PM
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب معمل غير مرخص لتصنيع وإنتاج المنظفات والمناديل الورقية في المدينة المنورة، وذلك إثر ثبوت إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وقيامه بإنتاج وتعبئة وتغليف المنظفات والمناديل الورقية وتصريفها في الأسواق المحلية على أنها منتجات مستوردة ومصنعة خارج المملكة وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة يقضي بإدانة صاحب المنشأة وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف كافة المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار بالوقوف على المعمل غير المرخص والواقع بمزرعة خاصة تابعة للمخالف في المدينة المنورة، وبتفتيش ومعاينة المقر تم ضبط 9.316 منتج، منها منظفات زجاج وغسيل أيدي وأواني منزلية وصابون ومناديل ورقية تم تصنيعها وتعبئتها وتغليفها على أنها منتجات مستوردة، وبناءً عليه تم ضبط وحجز الكميات لإتلافها وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لمعاقبة المخالف وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بصاحب معمل غير مرخص يُصنع المنظفات المغشوشة بمزرعة في المدينة المنورة ويدعي أنها مستوردة ،
المصدر : الخليج 365
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