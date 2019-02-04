، مدير شرطة نجران يكرم "العمري" و"آل فطيح"‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن مدير شرطة منطقه نجران، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، كرم مدير شرطة محافظة يدمة، المقدم، عبدالرحمن بن عائض الأسمري، النقيب عبدالله علي العمري، والعريف، ظافر تركي آل فطيح؛ وذلك نظير جهودهما المستمرة في تطوير ورفعه العمل، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق والنجاح.

وعبَّر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة نجران، معتبرين التكريم حافزًا لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.