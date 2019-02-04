بالفيديو.. معلمتان من تبوك تطفئان حريقًا شبّ بمدرسة بنات

تعرض طالبات لحالات إغماء.. ولا إصابات
في مشهد بطولي لافت، نجحت معلمتان من تبوك في إطفاء حريق اشتعل بالثانوية الأولى للبنات بمركز بئر بن هرماس، التي تبعد عن تبوك بنحو 50 كيلومترًا.
وبادرت المعلمتان: أميرة مسعد العطوي، ومنيفة العنزي بإطفاء الحريق، الذي اشتعل بأحد الغرف داخل المدرسة المذكورة.
واستطاعت المعلمتان استخدام طفايات الحريق بكل مهارة، بعد ما اندلعت النيران بالغرفة الخاصة لهن، والتي أعدت لتجهيز الأطعمة وهي عبارة عن مستودع صغير.
وتعرضت طالبات لحالات إغماء، ولم يصبن بأي أذى، وقامت قائدة المدرسة بصرف الطالبات والمعلمات حرصًا على سلامتهن.
من جانبه، باشر الدفاع المدني الحادثة فور تلقي البلاغ، وقام بحصر التلفيات بشكل كامل بعد ما أطفتا المعلمتان الحريقَ.
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