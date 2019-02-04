السعودية | بتكلفة تجاوزت 5 مليارات ريال .. وزارة النقل تعلن عقود الإشراف والتنفيذ لمشروعات الطرق بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:13 مساءً, 4 فبراير 2019 م

المناطق - واس

بحضور معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي،‏أعلنت وزارة النقل اليوم في حفل ” شراكة والتزام ” عقود الأشراف والتنفيذ لمشاريع الطرق بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي ومعالي مساعد وزير النقل عبد الهادي المنصوري، بمشاركة أكثر من 130 مسؤولاً في كبرى شركات المقاولات ‏من القطاع الخاص.

وشهد الحفل توقيع عقود 88 مشروعاً للطرق مع عدد من المقاولين بتكلفة بلغت 5 مليارات و132 مليون ريال شملت جميع مناطق المملكة ، حيث تضمنت مشروعات منطقة الرياض عقود تزيد على 604,000,000 ريال لتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع الصيانة الوقائية في طرق وادي الدواسر – عقد رقم 101 – ،وتنفيذ استكمال الجزء المتبقي من الطريق الذي ‏يربط ( هدرة أم الشيخ بالأسياح بطول 9.8 كيلو مترات )،والأعمال المتبقية لاستكمال بعض الطرق بالمنطقة (المجموعة الـ 26 )، ‏وتنفيذ الأعمال المتبقية في مشروع طريق الخرج / القويعية (المزدوج – المرحلة الأولى).

‏كما تشمل مشاريع منطقة الرياض تنفيذ الأعمال المتبقية في الرياض – المجموعة الـ 22 -، ‏واستكمال إنارة مدخل الرياض من جهة طريق الرياض / القصيم السريع ،واستكمال الطريق المؤدي إلى المستودعات مع التقاطعات بالمنطقة ، وربط محطة قطار سار الرياض / المجمعة مع تقاطع بالمنطقة، ‏واستكمال ازدواج طريق الرياض / الرين / بيشة – المرحلة الثانية مع التقاطع بالمنطقة -، ‏إلى جانب استكمال ‏ازدواج المحول الشرقي لربط الخرج بطريق الدمام السريع – ‏المرحلة الثالثة – بالمنطقة، ‏ ‏والأعمال المتبقية لمشروع استكمالات ‏بعض الطرق بالمنطقة – المجموعة الـ 24 -، ‏واستكمال ازدواج طريق الرياض / خريص.

‏وتضمنت المشروعات الجديدة في منطقة الرياض ، ثلاثة ” مشروعات إشراف ” تشمل الأشراف على الأعمال المتبقية لزدواج طريق عفيف / ظلم ‏،وتقاطع الطريق الذي يربط طريق الرياض / القصيم السريع بطريق الرياض / صلبوخ / حريملاء، ‏وبعض الطرق بالمنطقة،

‏والأشراف على صيانة الأعمال الكهربائية لطرق المنطقة ( الصيانة العادية والصيانة الوقائية )، إضافة إلى ‏الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على بعض المشاريع بالمنطقة.

وجاء نصيب المشروعات في منطقة مكة المكرمة بواقع 15 مشروعات تتجاوز تكلفتها 984 مليون ريال، ‏تشمل تنفيذ صيانة الأعمال الكهربائية بطرق الطائف ،وصيانة الأعمال الكهربائية لطرق ‏مدينة جدة، و‏استكمال فتح وتمهيد وصيانة الطرق التربية بالمنطقة، واستكمال ازدواج طريق بيشة / رنية / الخرمة حتى طريق الرياض / الطائف السريع – المرحلة الرابعة بالمنطقة -، و‏استكمال ازدواج طريق الجموم / الزيما – ‏المرحلة الثالثة – .

‏ومن بين حزمة المشروعات الموقع ‏عقودها بمنطقة مكة المكرمة، ‏تنفيذ استكمال ازدواج ‏طريق الشميسي / الكر – ‏المرحلة الثالثة -، ‏وازدواج طريق حضن / تربة – ‏المرحلة الأولى – ، ‏وتنفيذ ازدواج طريق حضن / تربة – المرحلة الثانية -، ‏واستكمال ازدواج طريق الجموم / الزيما – المرحلة الرابعة – ، ‏واستكمال ازدواج طريق الشميسي / الكر – المرحلة الرابعة – ،إضافة إلى الأعمال المتبقية بمشروع طريق جدة / مكة المكرمة السريع المباشر – المرحلة الثالثة -.

‏وتضمنت المشاريع الأشراف على الأعمال المتبقية لاستكمال ازدواج طريق الخرمة / رنية / بيشة بطول 70 كيلو متراً ، ‏وبعض الطرق الرئيسية بالمنطقة، ‏والإشراف على استكمال طريق الخرمة / رنية / بيشة بطول 70 كيلو مترا ،وبعض الطرق الرئيسية في المنطقة ،إضافة إلى الأشراف على تنفيذ الأعمال المتبقية لتنفيذ المرحلة الثانية من طريق جدة / مكة المكرمة السريع المباشر ،وبعض الطرق الرئيسية والثانوية بالمنطقة، ‏فضلا عن الإشراف على استكمالات بعض الطرق بالمنطقة .

وفي منطقة عسير تضمنت المشروعات التي تزيد تكلفتها على 822 مليون ريال، ‏ تنفيذ استكمال المرحلة الأخيرة من طريق محايل سعيد الصوالحة، و‏استكمال ازدواج طريق الطحاحين / غرغرة مع الجسور – المرحلة الثانية – بطول 35 كيلو مترا ،و‏استكمال تقاطع مطار أبها،

‏طريق الفرع الصدارة ‏بيطول 18 كيلو مترا ،واستكمال طريق الحمضة ‏الديرة المروة ‏يهر ‏بطول 40 كيلو متر بالمنطقة إضافة إلى استكمال ازدواج المرحلة السادسة لطريق أبها / الطائف – جزء منطقة عسير- ، ‏وتنفيذ ‏استكمال ازدواج طريق محايل / بحر أبو سكينة الحريضة – ‏المرحلة الثالثة -، ‏وتنفيذ ازدواج طريق بيشة / سبت العلايا – المرحلة الثالثة -.

‏وتضمنت مشروعات منطقة عسير ‏تنفيذ ازدواج طريق بيشة / سبت العلايا – المرحلة الأولى – واستكمال الطريق المحوري احد رفيدة / شعار مروراً بشرق المطار – المرحلة الثانية – ، ‏واستكمال الزواج طريق محائل / المجاردة، ‏وزواج المرحلة الأخيرة من طريق خميس

مشيط / بيشة، ‏وتنفيذ ازدواج طريق سبت العلايا – المرحلة الثانية – ، فضلاً عن مشروع الإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل طريق جدة / جازان الساحلي ‏لطريق سريع وبعض الطرق الثانوية بالمنطقة .

أما العقود المخصصة لمنطقة حائل التي تزيد تكلفتها على 350 مليونا فتشمل تنفيذ الاعمال المتبقية لاستكمال طريق حائل / المدينة المنورة المزدوج – 15 كيلو مترا – من أربع تقاطعات، والأعمال المتبقية لمشروع الطرق الرئيسية والثانوية بالمنطقة، والأعمال المتبقية

لإصلاح المسار الحالي لطريق حائل / بقعاء بطول 63 كيلو مترا ، وفتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذ الأعمال المتبقية لاستكمال بعض الطرق بالمنطقة – المجموعة الـ 13 – ، واستكمال طريق حائل / رفحاء – المرحلة الثانية مفرد – ، واستكمال ازدواج طريق حائل / العلا – المرحلة الثالثة – ، إلى جانب مشروع الإشراف على استكمالات بعض الطرق بالمنطقة.

وفي المنطقة الشرقية تضمنت المشروعات التي تزيد قيمتها على 622 مليون ريال، تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع الطرق الرئيسية والثانوية بالمنطقة – المجموعة الأولى – واستكمال ازدواج طريق الخالدية بطول 9 كيلو مترات مع التقاطعات، واستكمال الطريق الذي يربط طريق الدمام / الجبيل بطريق الدمام / الرياض السريع ،وطريق الظهران / العقير / سلوى مع تقاطع طريق بقيق بطول 16 كيلو مترا بالمنطقة.

ومن مشروعات المنطقة الشرقية تنفيذ مشروع إنشاء طريق من مدينة الملك خالد العسكرية إلى تقاطع دغيليب الوجعان، وتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع طريق الظهران / العقير / سلوى مع التقاطعات – المجموعة الثالثة -، إلى جانب مشروع الخدمات الهندسية

الاستشارية للاشراف على بعض الطرق بالمنطقة.

وتجاوزت مشروعات النقل بمنطقة المدينة المنورة قيمة 173 مليون ريال إذ تشمل تنفيذ استكمال الجزء المتبقي طريق الفقعلى / المندسة بواط، والأعمال المتبقية لمشروع استكمال تعديل الجزء العلوي من عقبة ذهب بطول 3 كيلو مترات ، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة ‏من طريق المدينة المنورة / العلا / تبوك ‏السريع ،وبعض الطرق الثانوية بالمنطقة، ‏والإشراف على تنفيذ الأعمال المتبقية لاستكمال طريق المحول الشرقي لمدينة ينبع الصناعية وبعض الطرق بالمنطقة ، ‏والخدمات الاستشارية للإشراف على بعض الطرق بالمنطقة.

وكان لمنطقة تبوك مشروعات تزيد على 244 مليون ريال ‏شملت تنفيذ الطرق القصيرة بالمنطقة – ‏المجموعة الثالثة -، ‏والخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على بعض المشاريع بالمنطقة، ‏واستكمال ازدواج واصلاح طريق تبوك / حقل ما بين ( بئر بن هرماس ) ‏والمحول اللازم لخدمة ضباء ومصنع الأسمنت – ‏المرحلة الثانية – ،بالإضافة إلى استكمال المحول اللازم لخدمة ضباء ومصنع الأسمنت – المرحلة الأولى – .

وعن مشروعات منطقة الحدود الشمالية أعلن خلال الحفل عن توقيع عقود بقيمة تجاوزت 171 مليون ريال، تشمل ‏فتح و تمهيدي وصيانة ‏الطرق التربية بالمنطقة، ‏وتنفيذ جسور أودية وحميات ‏على طريق رفحاء / عرعر / طريف – المرحلة الأولى والمرحلة الثانية – إضافة إلى مشروع الأشراف على استكمال طريق حائل / رفحاء واستكمال بعض الطرق الفرعية بالمنطقة.

وشملت العقود لمشروعات منطقة جازان، بأكثر من 36 مليون ريال لتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع الطرق القصيرة بالمنطقة – المجموعة الأولى – ،والأعمال المتبقية لإصلاح المسارات الحالية في جازان – المجموعة الثالثة – إلى جانب مشروع الإشراف على الأعمال المتبقية لتنفيذ رفع مستوى طريق الداير / الطرف / جلة / الحياة ‏وبعض الطرق بالمنطقة .

وتم توقيع عقود لمشروعات منطقة القصيم بقيمة تزيد على 330 مليون ريال وذلك لصيانة الأعمال الكهربائية لطرق المنطقة ، ‏واستكمالات بعض الطرق ‏بالمنطقة – المجموعة الـ 19 – (نفق الملك عبدالله)، ‏والأعمال المتبقية لطريق القصيم ‏/ مكة المكرمة الجزء الواقع بالمنطقة.

أما في منطقة الجوف ‏ستنفذ وزارة النقل مشروعان بتكلفة تقدر بـ 95 مليون ريال، ‏وتشمل تنفيذ الطريق الإقليمي ( تقاطع ) ‏جنوب القريات، ‏واستكمال تقاطع مطار القريات وطريق المطار ‏وربط محطة القطار بطريق الجوف / القريات.

و‏تتضمن مشاريع النقل بمنطقة الباحة ‏المقدرة تكلفتها بـ 60 مليون ريال تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ‏استكمال ازدواج الطريق القائم ‏/ الباحة / الحزم / المطار بطول 10 كيلو مترات .

فيما سيتم تنفيذ مشروعين في منطقة نجران بقيمة تتجاوز 14.7 مليون ريال ، ‏الأول منها للإشراف على الأعمال المتبقية لإصلاح المسار الحالي لطريق نجران / السليل ‏وربط بعض الطرق الثانوية والفرعية بالمنطقة ، ‏بينما المشروع الثاني لتنفيذ فتح وتمهيد ‏وصيانة الطرق الترابية بمنطقة نجران.

وعن مشروعات السلامة المرورية على الطرق في مختلف مناطق المملكة ،جرى توقيع عقود تتجاوز تكلفتها 621 مليون ريال ‏بالشراكة بين المناطق إذ شملت تجهيزات السياج ‏السلك العالي الشد لبعض لطرق المفردة والمزدوجة ‏في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران، ‏وتنفيذ أعمال بتقنية ‏الاهتزازات التحذيرية ‏على بعض الطرق في مناطق بمكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، إضافة إلى تأمين أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة ‏على شبكة الطرق في مناطق المملكة كافة.