شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «شعبة الأحساء» يشيعون طفلهم «المنحور» والان نبدء بالتفاصيل

• جد الطفل لـ " اليوم " : صابورن وواثقون فى عدل قيادتنا

• والدة الطفل فى حالة صحية صعبة والنيابة تواصل التحقيق

شيع عشرات من أهالي بلدة الشعبة بالأحساء طفلهم المنحور "زكريا بدر علي الجابر" مساء أمس الأحد، في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة، بعد أن تعرض للقتل البشع على أحد المجرمين بالقرب من أحد مقاهي طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وأمام مرأى من والدته.

اجتمع أهالي بلدة الشعبة وأقارب الطفل ظهر السبت، لتتوجه حافلتان إلى المدينة المنورة، لحضور مراسم التشيع والدفن، حيث تم استلام جثة الطفل والصلاة عليه بعد عشاء أمس الأحد، ودفنه في البقيع، في مشهد حزين باكِ، خيم مراسم الدفن والتشيع، والذي شارك فيه جمع من أهالي المدينة.

وأكد ناصر الفايز جد الطفل "زكريا" لأمه، في اتصال "اليوم"، بأن الأسرة سوف تفتح باب العزاء في مقر الحسينية العامة الواقعة وسط بلدة الشعبة، بعد أن شيع جمع غفير من الأهالي طفلنا "زكريا" ودفنه في مقبرة البقيع، والذين جاؤوا من الأحساء لغرض الدفن وحضور تشييع الجنازة.

وأضاف: "نحن صابرون ومتحسبون الأجر من الله على مصابنا الجلل، وقيادتنا الحكيمة ستحق العدل وتأخذ الحق من هذا المجرم، وباسم أسرة الجابر والفايز في بلدة الشعبة بالأحساء نتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف معنا في مصابنا، ولكل من سأل وقدم العزاء، وللرجال الذين تعشموا عناء السفر من الأحساء إلى المدينة المنورة للمشاركة في مراسم التشييع والدفن، سائلين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان".

وفي سياق الحادثة، لا زالت والدة الطفل "زكريا" تعيش حالة من الفزع الكبير، والتأثر الشديد بعد أن فاقت من غيبوبتها والتي تعرضت لها إثر هول الموقف، حين انتزع المجرم ابنها من بين يديها، ليقوم بكسر زجاج المحل ليستخدمه كأداة في نحر الطفل، على الرغم من محاولة أمه انقاذ ابنها واستنجاد المارة، إلا أنها دخلت حينها في حالة غيبوبة بين بركة دماء ابنها المنحور.

إلى ذلك، قام وكيل إمارة المدينة المنورة المساعد للشؤون الأمنية الدكتور عيد بن سالم التوم، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطفل، ونقل تعازي سمو أمير منطقة المدينة المنورة، في مقطع فيديو مصور، وذلك في مقر تشييع الجنازة والدفن في المدينة المنورة، داعيا لأسرته بالصبر والسلوان.

يذكر بأن النيابة العامة لازلت في مجريات التحقيق المستمرة لفك لغز هذه الجريمة المروعة والبشعة، التي هزت المدينة المنورة وأهالي الأحساء لمعرفة أسبابها ودوافعها