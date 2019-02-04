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شكرا لقرائتكم هيئة المدينة تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
بدأت لجنة المقابلات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة إجراء المقابلات الشخصية للراغبين بالعمل لديها ممن يحملون الشهادة الجامعية (البكالوريوس) بتقدير جيد جداً كحد أدنى حيث بلغ عدد المتقدمين 633 متقدماً .
الجدير بالذكر أن الرئاسة تحرص على استقطاب كادر مؤهل بالعلم والمعرفة لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم .
كما أن اللجنة تعمل وفق توجيهات سديدة من صاحب المعالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وبدعم من القيادة الرشيدة التي تولي هذا الجهاز كل حرص واهتمام .
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