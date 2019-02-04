الان تتابع إصابة ثلاثة مقيمين في حادث دهس بقرى الباحة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365- عايض آل ركبان

تعرض ثلاثة مقيمين من جنسية عربية إلى إصابات خطيرة نتيجة حادث دهس بمحافظة القرى بالأطاولة، بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر باتجاه الطائف من قبل سيارة من نوع وانيت.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات على رقم الطواري الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعة 11:45 قبل ظهر اليوم الإثنين، وبه عدد من الإصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

وأضاف “الزهراني”، أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر، والقائد الميداني، وفرقة من إسعاف الصحة للموقع بمحافظة القرى تحديدًا بالأطاولة بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر باتجاه الطائف.

وتابع: وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات خطيرة من الجنسية العربية وبعد الكشف عليها من قبل المسعفين تم فرز الإصابات بالموقع وتثبيتهم وإجراء الإسعافات الأولية وتم نقل إصابتين حرجة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر وإصابة خطيرة أيضًا نقلت عن طريق إسعاف الصحة إلى مستشفى القرى.

وأكدت مصادر، أن إحدى الحالات توفيت لاحقًا بعد وصولها المستشفى.