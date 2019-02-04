الان تتابع “مدني تبوك” يخمد حريقا اندلع في مستودع للقطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 نجحت فرق الدفاع المدني بتبوك، في إخماد حريق اندلع في مستودع للقطن، بسبب تطاير الشرر من ماكينة القطن أثناء عملها. وتمكنت الفرق من عزل الحريق لمنع امتداده للمستودعات المجاورة دون أي إصابات، حسب تغريدة للدفاع المدني عبر “تويتر”.

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