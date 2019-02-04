شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يُطَمْئِن «المعاوي»: لن نتوانى عن متابعة حقك.. وسنحمي المعلمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، للوقوف على حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد المعلمين في محافظة بيشة، ومعرفة ملابساتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، وإحاطته بما يتم حياله، داعياً إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.
وأجرى وزير التعليم اتصالاً هاتفياً بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي، الذي تعرض للاعتداء أثناء تأديته مهماته في مدرسته في محافظة بيشة، واطمأن الوزير آل الشيخ على حالة المعلم الصحية، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبدياً أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها، ومنوها في السياق ذاته أن هذه الأحداث الفردية مرفوضة في مجتمعنا وتنافي قيمه العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يُطَمْئِن «المعاوي»: لن نتوانى عن متابعة حقك.. وسنحمي المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.