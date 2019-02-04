شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط خلية مهربي «القات» داخل الحقائب الرياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أمعن أحد المهربين في إيجاد التدابير والحيل لتهريب 250 حزمة قات مخدر، فتوصل إلى فكرة استغلال مركبة عائلية واصطحاب طفلين مع رجل آخر داخل المركبة، وقام بتحميل أمتعتهم في الجزء الخلفي من المركبة، وخلال سيره على طريق الساحل الدولي استوقفته القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة بمركز الضبط الأمني بالليث، وخلال التدقيق في أوراقه النظامية لاحظ رجال الأمن ارتباك قائد المركبة وتم التثبت من وضعه.

وشملت أعمال التدقيق الأمني تفتيش المركبة، وجرى رصد عدة حقائب رياضية، أكد قائد المركبة أنها تحوي أمتعة مرافقيه المسافرين، وخلال تفتيشها اتضح أن تلك الحقائب استخدمت لإخفاء أكثر من 250 حزمة قات، تم تحريزها والأشخاص المرافقين وإحالتهم لجهات الاختصاص في إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الليث.