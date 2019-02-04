محمد بن مسعود - الدمام - في مضخة التبريد الكهربائي.. والوزارة دعت للتواصل مع الوكيل أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1181 مركبة Q5/A6/A5/A4 Audi، من 2017 – 2012. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة التبريد الكهربائي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها أو حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ من أجل استبدال مضخة التبريد مجاناً. "التجارة" تستدعي 1181 مركبة "أودي".. خلل قد ينتهي بحريق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1181 مركبة Q5/A6/A5/A4 Audi، من 2017 – 2012. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة التبريد الكهربائي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها أو حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ من أجل استبدال مضخة التبريد مجاناً. 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 03:38 PM في مضخة التبريد الكهربائي.. والوزارة دعت للتواصل مع الوكيل في مضخة التبريد الكهربائي.. والوزارة دعت للتواصل مع الوكيل أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1181 مركبة Q5/A6/A5/A4 Audi، من 2017 – 2012. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة التبريد الكهربائي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها أو حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ من أجل استبدال مضخة التبريد مجاناً. ، "التجارة" تستدعي 1181 مركبة "أودي".. خلل قد ينتهي بحريق ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تستدعي 1181 مركبة "أودي".. خلل قد ينتهي بحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.