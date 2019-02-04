، القاهرة .."العرفج" يشارك تجربته مع "سناب شات" في معرض الكتاب ،

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شهد الصالون الثقافي بجناح السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلة أمس، أمسية ثقافية استعرض فيها الكاتب والإعلامي دكتور أحمد العرفج ورقة عمل مرئية عن دور "سناب شات" في نشر الثقافة.
ووسط حضور كثيف من جمهور المعرض جاء على رأسه الكاتبة المصرية اعتماد خورشيد، والكاتب الصحفي عبدالله الكعيد، والإعلامي مفرح الشقيقي، أسهب "العرفج" في الحديث حول تجربته على تطبيق "سناب شات"، والأفكار التي يقوم بنشرها، ومدى تفاعل الجمهور والمتابعين لحسابه معها. واستعرض من خلال الورقة مقاطع فيديو لردود فعل متابعيه على ما يقدمه من معرفة، وتفاعل الحضور مع ورقة العمل بتوجيه أسئلة متنوعة للإعلامي السعودي.
وفي نهاية الأمسية كرم دكتور خالد بن عبدالله النامي الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريف بالقاهرة الإعلامي دكتور أحمد العرفج، نظير مجهوداته الكبيرة في نشر ثقافة العمل والتفاؤل والمعرفة.
القاهرة .."العرفج" يشارك تجربته مع "سناب شات" في معرض الكتابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
شهد الصالون الثقافي بجناح السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلة أمس، أمسية ثقافية استعرض فيها الكاتب والإعلامي دكتور أحمد العرفج ورقة عمل مرئية عن دور "سناب شات" في نشر الثقافة.
ووسط حضور كثيف من جمهور المعرض جاء على رأسه الكاتبة المصرية اعتماد خورشيد، والكاتب الصحفي عبدالله الكعيد، والإعلامي مفرح الشقيقي، أسهب "العرفج" في الحديث حول تجربته على تطبيق "سناب شات"، والأفكار التي يقوم بنشرها، ومدى تفاعل الجمهور والمتابعين لحسابه معها. واستعرض من خلال الورقة مقاطع فيديو لردود فعل متابعيه على ما يقدمه من معرفة، وتفاعل الحضور مع ورقة العمل بتوجيه أسئلة متنوعة للإعلامي السعودي.
وفي نهاية الأمسية كرم دكتور خالد بن عبدالله النامي الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريف بالقاهرة الإعلامي دكتور أحمد العرفج، نظير مجهوداته الكبيرة في نشر ثقافة العمل والتفاؤل والمعرفة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
03:06 PM
أمسية ثقافية تحدث فيها عن الأفكار التي يقوم بنشرها ومدى التفاعل معها
شهد الصالون الثقافي بجناح السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلة أمس، أمسية ثقافية استعرض فيها الكاتب والإعلامي دكتور أحمد العرفج ورقة عمل مرئية عن دور "سناب شات" في نشر الثقافة.
ووسط حضور كثيف من جمهور المعرض جاء على رأسه الكاتبة المصرية اعتماد خورشيد، والكاتب الصحفي عبدالله الكعيد، والإعلامي مفرح الشقيقي، أسهب "العرفج" في الحديث حول تجربته على تطبيق "سناب شات"، والأفكار التي يقوم بنشرها، ومدى تفاعل الجمهور والمتابعين لحسابه معها. واستعرض من خلال الورقة مقاطع فيديو لردود فعل متابعيه على ما يقدمه من معرفة، وتفاعل الحضور مع ورقة العمل بتوجيه أسئلة متنوعة للإعلامي السعودي.
وفي نهاية الأمسية كرم دكتور خالد بن عبدالله النامي الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريف بالقاهرة الإعلامي دكتور أحمد العرفج، نظير مجهوداته الكبيرة في نشر ثقافة العمل والتفاؤل والمعرفة.
، القاهرة .."العرفج" يشارك تجربته مع "سناب شات" في معرض الكتاب ،
المصدر : الخليج 365
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