، مصرع مقيم وإصابة آخريّن إثر انحراف مركبة بـ"قرى الباحة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - العمال الـ 3 كانوا يعملون في أحد المشاريع التنموية بالمحافظة

تسبب انحراف مركبة وانقلابها، قبل ظهر اليوم، في مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين من جنسية مصرية بإصابات خطيرة أثناء عملهم في أحد المشاريع التنموية في محافظة القرى، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور الحادث.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: بعد ورود بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس وقع في تمام الساعة 11:45 قبل ظهر اليوم الاثنين وأسفر عن عدد من المصابين، توجّهت أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني وفرقة من إسعاف الصحة للموقع بالأطاولة بمحافظة القرى بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر باتجاه الطائف.

وأضاف: عندما وصلت أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات خطيرة من جنسية عربية، وقام المسعفون بفرز الحالات وتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقل مصابين عن طريق إسعافات الهلال الأحمر فيما نقل المصاب الثالث عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى القرى.