السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض ومساعده



الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية المكلف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح, ومساعد مدير الفرع بالمنطقة الشيخ زيد بن محمد آل ذويح، اللذين قدما للسلام على سموه عقب تكليفهما في مناصبهما الجديدة.

// انتهى //

15:06ت م

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الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية المكلف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح, ومساعد مدير الفرع بالمنطقة الشيخ زيد بن محمد آل ذويح، اللذين قدما للسلام على سموه عقب تكليفهما في مناصبهما الجديدة.// انتهى //15:06ت م0150

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