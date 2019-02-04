السعودية اليوم / مياه حائل تدعو عملاءها لتحديث بياناتهم



حائل 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

دعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل عملاءها إلى الإسراع بتحديث البيانات الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه وذلك عن طريق بوابة حياك للخدمات الإلكترونية أو زيارة مكتب خدمات العملاء بحي صبابه بحائل أو فروع خدمات المياه بمحافظات المنطقة, وذلك لتحديث بياناتهم واستلام الفواتير لتفادي تراكم مديونيات المياه ولضمان استمرارية الخدمة.

وأفادت الإدارة أنها شرعت في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد فواتير المياه السابقة الخاصة بهم مشيرة إلى أن المشتركين الذين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه يعود السبب إلى عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم مؤكدة أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات الأمر الذي يساعد إدارة المياه في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين بشكل أسرع وأدق وكذلك يساعد في وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية بشكل شهري.

// انتهى //

15:00ت م

0145



حائل 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسدعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل عملاءها إلى الإسراع بتحديث البيانات الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه وذلك عن طريق بوابة حياك للخدمات الإلكترونية أو زيارة مكتب خدمات العملاء بحي صبابه بحائل أو فروع خدمات المياه بمحافظات المنطقة, وذلك لتحديث بياناتهم واستلام الفواتير لتفادي تراكم مديونيات المياه ولضمان استمرارية الخدمة.وأفادت الإدارة أنها شرعت في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد فواتير المياه السابقة الخاصة بهم مشيرة إلى أن المشتركين الذين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه يعود السبب إلى عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم مؤكدة أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات الأمر الذي يساعد إدارة المياه في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين بشكل أسرع وأدق وكذلك يساعد في وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية بشكل شهري.// انتهى //15:00ت م0145

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