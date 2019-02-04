شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تقديم المشروبات الكحولية في مطاعم ومقاهي السعودية والان مع التفاصيل

كشفت مصادر لوسائل إعلام سعودية، حقيقة الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق، حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول في المملكة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر تأكيدها أن الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق بإمكانية تقديم المشروبات الكحولية وتخصيص أماكن لها في السعودية، هو "مفبرك ومزور".

وقالت المصادر إن "طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها؛ وذلك من خلال كتابة "سعادة" وزير الداخلية، بدلا من كلمة "سمو" وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية".

وأضافت أن "إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام".

جاء ذلك بعد انتشار نسخة من قرار منسوب لجهات حكومية عديدة يقضي بالسماح بتقديم المشروبات الكحولية في مطاعم ومقاهي وفنادق المملكة.

وأشعل الخطاب المزعوم جدلا ساخنا في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بوم السبت الماضي، وسط ردود فعل يميل غالبيتها العظمى لرفض الخطوة المزعومة.