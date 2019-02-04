شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أمريكيتين تتسوقان في السعودية تخطف إعجاب المغردين والان مع التفاصيل

في بدايات عمل "أرامكو" شرق السعودية، وتحديداً خلال فترة الأربعينات والخمسينات، كانت الشركة تستقطب وفرة من الموظفين الأجانب من مختلف الجنسيات، يحضرون مع عائلاتهم للعيش في السعودية، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ولم يكن هؤلاء الأجانب يجدون أي صعوبات في الاندماج بالمجتمع السعودي - بحسب موقع العربية.

ولعل تلك الصورة لسيدتين أميركيتين تتجولان في الخبر للتسوق، والتي راجت بشكل واسع بين المغردين السعوديين في اليومين الماضيين، لدليل بسيط على انفتاح المجتمع في حينه.

وتظهر الصورة التي تداولها مغردون سعوديون بإعجاب، سيدتين أمريكيتين تتسوقان في فترة الخمسينات، في شارع الملك سعود التجاري الشهير في مدينة الخبر قبل تعبيده، قبل ظهور ما يسمى "الصحوة" بسنوات وما حملته من تداعيات على المجتمع السعودي.

واحتفى عدد من المغردين بتلك الصورة، معتبرين أنها تعكس روح التسامح التي كانت تسود المجتمع في تلك الفترة.