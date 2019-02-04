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شكرا لقرائتكم أمير تبوك يواسي الشيخ بشير المصبحي في وفاة ابنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الشيخ بشير عادي المصبحي شيخ عشيرة المصابحة من بني عطية في وفاة ابنه رحمه الله سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ومن جهته أعرب الشيخ بشير المصبحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
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