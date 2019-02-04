شكرا لقرائتكم بحث علمي: موقع شق البحر لنبي الله موسى كان في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

في اكتشاف جديد لتاريخ المملكة، رجَح علماء مؤسسة “توماس” للأبحاث، أن الموقع الدقيق لخروج سيدنا موسى عليه السلام ومن آمن معه كان إلى المملكة، مؤكدين أن شق البحر كان في جزء من خليج العقبة في البحر الأحمر.

وحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن المعجزة التي ذكرتها الكتب السماوية عن موسى عليه السلام، وكيف نجاه الله ومن معه بعد أن ضرب بعصاه البحر ونجح في الوصول إلى اليابسة الأخرى، فارًّا من جيش فرعون.

وأوضح البحث الخاص بالمؤسسة الشهيرة، أن عملية الفرار كانت إلى موقع ما في المملكة، وذلك بعد أن تم محاصرة موسى عليه السلام والمؤمنين بين البحر وجيش فرعون، فضرب نبي الله البحر بعصاه ونجح في المرور، ثم أغرقت الأمواج جيش فرعون الذي حاول تعقب موسى والمؤمنين.

ويأتي ذلك في إطار البحث العلمي التاريخي الذي أقامته المؤسسة، والذي كان من بين نتائجه العثور على الموقع الرئيسي للجبل الذي كلَم الله عز وجل عليه النبي موسى، والذي حدده بشكل دقيق بالمملكة.

وخرج عدد من علماء الدين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين، ليؤكدوا أن الجبل الذي كلَم الله فيه موسى عليه السلام هو “جبل اللوز” في المملكة.

ويبلغ طول هذا الموقع 8460 قدمًا ويُعرف منذ عهد طويل باسم “جبل اللوز”، وهو يقع في شمال شرق المملكة بالقرب من الحدود مع الأردن، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ودعَّم خبراء من مؤسسة أبحاث “توماس” هذه الفرضية الأميركية، وأشاروا أيضًا إلى حقيقة أنها تقع مباشرة في المدينة العملاقة “نيوم”.

يذكر أن نيوم مشروع عملاق أطلقته الرياض خلال مبادرة مستقبل الاستثمار الأولى في عام 2017، ويغطي مساحة قدرها 10200 ميل مربع، أي 33 ضعف مساحة نيويورك.

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