الان تتابع مدير شرطة الرياض يكرم عددا من الضباط والأفراد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
كرم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، عددًا من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة لإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وامتدادًا لحرصه واهتمامه بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية وحثهم لبذل مزيدٍ من الجد والاجتهاد.
وعبر اللواء فهد المطيري، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي مدير الأمن العام، لدعمه المستمر والمتواصل، مؤكدًا أن التميز يأتي بعد توفيق الله نتيجة لمتابعته الدائمة لسير العمل في المنظومة الأمنية، مشيرًا إلى أن المكرمين يعكسون الصورة المشرفة لرجال الأمن الذين لا يتوانون في خدمة دينهم ووطنهم بكل إخلاصٍ وأمانه.
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