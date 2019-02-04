، الشورى.. إلزام الجامعات بمعايير تضمن تكافؤ الفرص في التعيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بإنشاء بكالوريوس للقِبالة "التوليد".. وجامعة مستقلة بالقنفذة

طالب مجلس الشورى اليوم وزارة التعليم بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وفي جلسته اليوم طالب المجلس الوزارة بدراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة، والتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية لتكون جاذبة للكفاءات.

كما طالب بدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية وبالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة.

وطالب المجلس أيضاً وزارة التعليم بإنشاء بكالوريوس للقِبالة (التوليد)، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. زينب أبوطالب.