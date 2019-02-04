محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة عقدت جمعيتها العمومية غير العادية ظهر اليوم اُختير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اليوم، رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية. جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، جمعيتها العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 - 2020م، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. وشارك في الاجتماع رؤساء ومسؤولو الاتحادات الرياضية. عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لـ "الأولمبية السعودية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04 اُختير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اليوم، رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية. جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، جمعيتها العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 - 2020م، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. وشارك في الاجتماع رؤساء ومسؤولو الاتحادات الرياضية. 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 01:51 PM اللجنة عقدت جمعيتها العمومية غير العادية ظهر اليوم اللجنة عقدت جمعيتها العمومية غير العادية ظهر اليوم اُختير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اليوم، رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية. جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، جمعيتها العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 - 2020م، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. وشارك في الاجتماع رؤساء ومسؤولو الاتحادات الرياضية. ، عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لـ "الأولمبية السعودية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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