، 100 مدرسة بـ "تعليم الرياض" تستعد للاختبارات الدولية 2019 TIMSS ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الوهيبي": لها أهمية كبيرة للارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق "رؤية 2030"

استعدت 100 مدرسة للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ للمشاركة الخامسة في الاختبارات الدولية 2019TIMSS.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ حرص الإدارة على نجاح هذه المشاركة والحصول على مراكز متقدمة تعكس واقع التعليم في المملكة بين الدول المشاركة، مشيراً إلى أنه تمّ توجيه إدارة الجودة وقياس الأداء بعمل عدة لقاءات مهنية متخصصة مع قادة المدارس ومشرفي ومنسقي المكاتب من ذوي الاختصاص للوصول إلى أعلى درجات النجاح.

وبيّن الوهيبي؛ أنه تمّ عقد لقاءات تدريب لقادة 100 مدرسة شملت 53 قائدة من مدارس البنات و47 قائداً من مدارس البنين.

وشدّد على ما تمثله هذه الاختبارات من أهمية كبيرة للارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق "رؤية المملكة ٢٠٣٠" التي يأتي التعليم في صدارة ركائزها التنموية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء ناصر بن دميثان المطيري؛ أن هذه اللقاءات التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي نجحت في مرحلتها الأولى، من خلال إقامة هذه الاختبارات في موعدها والاستعداد من جميع النواحي المهنية واللوجستية.

وبيّن المطيري؛ أنه تم تدريب 47 قائداً من مدارس البنين و53 قائدة من مدارس البنات التابعة للإدارة، ويجري العمل على توفير كل المتطلبات البشرية والفنية والتقنية اللازمة لتهيئة الجو النموذجي لهذه المشاركة الوطنية المهمة.

وأضاف، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إقامة ورشة عمل لمنسقي الاختبارات ومشرفي العلوم والرياضيات في إدارات التعليم تقيمها وزارة التعليم، وفي ضوئها سيقوم مشرفو التخصص بتدريب المعلمين الذين سينشرون ثقافة الاختبارات الدولية وتدريب الطلاب عليها.