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تباشر دوريات المرور والأمن العام والجهات ذات العلاقة، هذه اللحظات، حادث دهس متعدد لأكثر من ثلاثة أشخاص على طريق "بني محمد" باتجاه الأطاولة.
وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن حادث الدهس تعرّض له أكثر من ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، وتعرضت المركبة للانقلاب، ولا تزال الجهات الأمنية في موقع الحادث.
ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توافرها.
إصابة عدة أشخاص في حادث دهس بالباحةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-04
تباشر دوريات المرور والأمن العام والجهات ذات العلاقة، هذه اللحظات، حادث دهس متعدد لأكثر من ثلاثة أشخاص على طريق "بني محمد" باتجاه الأطاولة.
وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن حادث الدهس تعرّض له أكثر من ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، وتعرضت المركبة للانقلاب، ولا تزال الجهات الأمنية في موقع الحادث.
ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توافرها.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
01:25 PM
من جنسية عربية والمركبة تعرّضت للانقلاب
تباشر دوريات المرور والأمن العام والجهات ذات العلاقة، هذه اللحظات، حادث دهس متعدد لأكثر من ثلاثة أشخاص على طريق "بني محمد" باتجاه الأطاولة.
وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن حادث الدهس تعرّض له أكثر من ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، وتعرضت المركبة للانقلاب، ولا تزال الجهات الأمنية في موقع الحادث.
ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توافرها.
، إصابة عدة أشخاص في حادث دهس بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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