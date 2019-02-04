، أمناء يتغيرون واللغز واحد.. بالصور: "قصة درء أخطار السيول بتبوك" وما فيها! ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تستعرض الملف وتحدياته مع دنوّ "مطرية جديدة".. والأمانة تضع 5 نقاط

تعاقَبَ الأمناء على أمانة منطقة تبوك، وتوالت المجالس البلدية تلو المجالس، تغيرت الأسماء والحال ليس بعيداً من بعضه؛ فأعمال درء أخطار السيول تسير ببطء شديد، وفي كل مرة تهطل الأمطار بغزارة على تبوك تنكشف نقاط جديدة لتجمّع المياه في شوارع تبوك، وتبقى الحلول التقليدية أدوات لأمانة تبوك مثل سحب المياه من الشوارع بمضخات وصهاريج المياه.

وفي ظل توقعات خبراء الطقس بأن منطقة تبوك ستشهد خلال نهاية هذا الأسبوع حالة مطرية جديدة، تستعرض "الخليج 365" مشاريع درء أخطار السيول والأمطار في المنطقة وما تَحقق منها، ونعرج بالصور على الواقع الذي شهدته تبوك خلال الحالة المطرية الأسبوع الماضي، ونستعرض تاريخ تبوك مع الأمطار الغزيرة وما صحبها من مشاريع جديدة.

بداية الصحوة والتصحيح

في أواخر يناير ومطلع فبراير عام 2013م، هطلت أمطار غزيرة على منطقة تبوك، تسببت في إغلاق الحركة المرورية في عدد من شوارع تبوك، وزاد منسوب المياه في بعض الأودية لينحرف على بعض المساكن مثل وادي الأثيلي؛ فيما كانت بعض الأودية غير سالكه آنذاك بسبب التعديات في بطون بعض الأودية الكبيرة مثل وادي ضبعان؛ فيما جرفت السيول بعض العبّارات الحديثة المنشأة بشكل ضعيف مثل ما حدث في عبّارت وادي أبو نشيفة جهة أحياء الريان والرابية و"وادي البقار" من جهة المنطقة الصناعية.

وعند هطول الأمطار بغزارة، آنذاك، وما لحقها من أضرار؛ وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بتشكيل لجان عاجلة للوقوف على مكامن الخلل وعلاجها هندسياً بحلول عاجلة عن طريق إزالة التعديات في بطون الأودية، وتنفيذ مشاريع جديدة؛ فيما رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين المَبالغ المالية اللازمة لترسية مشاريع درء أخطار السيول.

"الأمانة" ونقاط الخطر

حددت أمانة منطقة تبوك عدة نقاط رئيسية لتجمّع المياه في شوارع تبوك، استهدفتها بمشروع تصريف مياه الأمطار عبر مناهل تصب في قناة أرضية تمرّ في معظم شوارع تبوك؛ لتخرج المياه لتصب في الأودية الكبيرة التي تمّت إعادة تهيأتها إلى المسارات الأساسية مع مسح وتمهيد مجاريها؛ لضمان سهولة انسيابية السيول عبرها.

وقد أنجزت الأمانة من هذا المشروع قرابة 40%، وحيّدت خطر 15 نقطة كانت تشكل خطراً في شوارع تبوك؛ ولكن ما زالت هناك نقاط رئيسية تحتاج علاجاً؛ خصوصاً الشوارع التي فيها تم وضع رصيف خرساني عالٍ في الجزيرة الوسطية دون حلول تصريفية للمياه؛ مما سبّب تجمعاً للمياه بشكل كبير؛ مثل طريق المطار الذي أصبح بحيرة بعد الأمطار الأخيرة، وجزء من طريق الملك فيصل وطريق الملك عبدالله، وبعض الشوارع الداخلية في الأحياء الجنوبية لتبوك.

"الطرق" وإنشاء العبارات

بعد أمطار 2013م، سعت وزارة الطرق والمواصلات لإنشاء عبارات جديدة في منطقة تبوك، وقد أنهت المرحلة الأولى، التي تركّزت حول الطريق الدائري وتشمل ثلاث عبارات في "وادي أبو نشيفة"، وواحدة في "وادي ضبعان" قبل الصناعية، وواحدة بالقرب من حي البوادي في "وادي البقار"، وأخرى في "وادي الأثيلي" بالقرب من المدينة العسكرية.

وعند هطول الأمطار الأخيرة على منطقة تبوك الأسبوع الماضي، تضررت عدد من الطرق في منطقة تبوك؛ منها عقبة "الخريطة" عبر طريق "ضبا- تبوك" التي أغلقت بسبب تساقط الصخور من الجبل أثناء هطول الأمطار، وأدت إلى قيام أمن الطرق بإغلاق الطريق لعدة ساعات، حتى تمت صيانته، وهي مشكلة متكررة عند هطول الأمطار.

وتضررت الطرق المؤدية للقرى والمراكز في منطقة الحرة جنوب غرب تبوك؛ حيث جرفت المياه الطرق بالقرب من عدد من العبارات مثل طريق قرية "البليطيح" والذي انقطع تماماً بسبب انجراف الأسفلت، وكذلك طريق تبوك- البديعة.

إغلاق الطريق بعقم ترابي

في الأمطار الأخيرة التي هطلت على تبوك الأسبوع الماضي، لم تجد أمانة منطقة تبوك حلاً أفضل من إغلاق المدخل الثاني لحي الريان بعقم ترابي؛ لتمنع الأهالي من عبور "وادي أبو نشيفة" أثناء جريان الوادي من خلال هذا الطريق.. وبرغم أن هناك طريقاً آخر للحي؛ إلا أن هذا كان حلاً مؤقتاً لمنع المتهورين من اقتحام الوادي.

وكانت أمانة منطقة تبوك قد أعادت إنشاء جسرين بمستوى فوق "وادي أبو نشيفة" أحدها على مدخل حي الرابية، والآخر على المدخل الأول لحي الريان، ويأمل أهالي حي الريان استكمال مشروع الجسر الثالث المؤدي للحي من الجهة الشمالية الغربية، والذي يخدم القادمين من المنطقة الصناعية، وحي المصيف عبر طريق الملك فيصل باتجاه حي الريان؛ بدلاً من الحلول المؤقتة بإعادة السفلتة بعد الأمطار نزولاً بالوادي ثم إغلاقه بالعقم الرتابي عند جريان الوادي.

جولة "البلدي" و"الحرجة"

في الأمطار الأخيرة، تحرك أعضاء المجلس البلدي في تبوك، وقاموا بجولة ميدانية أثناء هطول الأمطار؛ للوقوف على النقاط الرئيسية الجديدة التي شكّلت خطراً وتجمعاً للمياه، ورصَد أعضاء المجلس واقع مشاريع تصريف مياه الأمطار في شوارع تبوك، وأكد رئيس المجلس البلدي بتبوك الدكتور عطية الضيوفي، أن المجلس -بعد وقوفه ميدانياً على الأماكن الحرجة- وجّه بإيجاد حلول عاجلة للمواقع التي تحتاج تدخّلاً عاجلاً من أجهزة الطوارئ في أمانة تبوك.

ويعول أهالي تبوك، الشيء الكثير على المجلس البلدي الحالي، ولعل نزولهم ميدانياً أثناء هطول الأمطار بغزارة دليلٌ على اهتمامه، ويأملون أن يترجم هذا الاهتمام بتوفير المشاريع على أرض الواقع.

"أمانة تبوك" توضح

وتَواصلت "الخليج 365" مع المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان؛ حيث أوضح ما يلي:

١- تم تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بنسبة ٢٧٪ من الشبكة الكلية، وسيتم الانتهاء من المشاريع الحالية في شهر ٢/ ٢٠٢١ إن شاء الله؛ أما استكمال كل الشبكة؛ فتم إدراجه مع مبادرات الوزارة، وسيتم طرحه في المشاريع المستقبلية.

٢- تم فتح أربعة أودية رئيسية هي: (البقار، أبو نشيفة، الإيثيلى)، ويتبقى وادى الصفا والشفا، وبلغت نسبة التنفيذ من إجمالى الأودية ٨٠٪.

٣- تم تنفيذ التكسية الخرسانية للأكتاف الترابية لجميع الأودية بنسبة ٣٠٪ من إجمالي التكسيات الخرسانية المجدولة.

٤- سيتم الانتهاء من مشاريع الدرء الحالية مع نهاية ٢٠١٩ إن شاء الله، أما استكمال جميع الأودية؛ فسيتم في المشاريع المستقبلية.

5- عبّارة مخرج الريان، سيتم تنفيذها في المشاريع المستقبلية؛ علماً بأنه تم ربط الحي بعبّارتين، وهما جاهزتان حالياً.