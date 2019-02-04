الجوازات: تمديد «هوية زائر» لليمنيين المقيمين دون مراجعة

أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة ستة أشهر لحاملي «هوية زائر»، من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 1439/3/20هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر» وإكمال إجراءات طباعة وإيصال «هوية زائر»، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي «واصل»، كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المحصَّلَة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.

ودعت المديرية العامة للجوازات الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة الممنوحة لهم «هوية زائر» ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية «هوية زائر» الممنوحة لهم، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد، بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد «هوية زائر» لهم وطباعتها واستلامها.

وكانت المديرية العامة للجوازات، أعلنت في 8 يناير المنصرم، بدء تمديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في المملكة لمدة 6 أشهر؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ودعت المديرية، عبر موقعها الإلكتروني، اليمنيين المقيمين في المملكة مِمَّن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم، بتاريخ 1439/3/20هـ، بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ، وذلك عبر الخطوات الموضحة في حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الجوازات، إلى أن اليمنيين المقيمين في المملكة المُنتهية صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هــ، يجب عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد، بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع اليمنيين في مختلف مناطق المملكة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمديد الزيارة وإصدار هوية زائر لهم، من تاريخ نهاية مدة صلاحيتها المحددة في الهويات الممنوحة لهم وحتى تاريخ 1440/7/9هـ.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية، المقيمين في المملكة، الحاصلين على هوية زائر، للمبادرة إلى استكمال إجراءات تمديد صلاحية هوياتهم؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم.