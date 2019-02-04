كراني: أخدود بارد يجتاح شمال المملكة يسبق موجة من عدم الاستقرار

توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن يسيطر أخدود هوائي بارد على شمال المملكة، ويمتد إلى الوسطى مع تراجع للكتلة الدافئة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين: «أخدود هوائي بارد يسيطر على الشمال، يمتد إلى الوسطى، الغربية، الشرقية، مع تراجع ملموس للكتلة الدافئة جنوبًا.. مع تقدم ساعات النهار سينحسر محور الأخدود البارد على القطاع الشرقي، ويبدأ الدفء يسود أجواء الغربية، الوسطى، الشمال استعدادًا لاستقبال عدم استقرار قادم».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس الاثنين، قدوم موجة باردة تؤثر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة.

وأشار التقرير، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت التقرير إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنَّ الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمَّا منطقة الخليج العربي فتشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

من جانبها، طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة المواطنين والمقيمين بالحذر من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.