السعودية اليوم / الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض



الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري .

واستعرض سموه خلال الاستقبال الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية في المنطقة والخطط التطويرية في سبيل الرقي بمجمل الخدمات الطبية والعلاجية.

// انتهى //

13:53ت م

0115



الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري .واستعرض سموه خلال الاستقبال الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية في المنطقة والخطط التطويرية في سبيل الرقي بمجمل الخدمات الطبية والعلاجية.// انتهى //13:53ت م0115

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