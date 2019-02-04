السعودية اليوم / أمير نجران يبارك انطلاقة برنامج "دعوة ورياضة"



نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، انطلاق برنامج "دعوة ورياضة"، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بإحياء دوري رياضي للجاليات المقيمة، بهدف بيان سماحة الإسلام.

واستعرض سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا قدمه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، عبدالرحمن بن زويد العصيمي، عن تفاصيل البرنامج، حيث تستمر فعالياته لمدة شهرين، عبر دوري لكرة السلة، إذ سجل فيه 240 مقيمًا، يمثلون 12 فريقًا.

وأوضح العصيمي أن فكرة البرنامج انطلقت من الأنشطة

//انتهى//

13:50ت م

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نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسبارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، انطلاق برنامج "دعوة ورياضة"، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بإحياء دوري رياضي للجاليات المقيمة، بهدف بيان سماحة الإسلام.واستعرض سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا قدمه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، عبدالرحمن بن زويد العصيمي، عن تفاصيل البرنامج، حيث تستمر فعالياته لمدة شهرين، عبر دوري لكرة السلة، إذ سجل فيه 240 مقيمًا، يمثلون 12 فريقًا.وأوضح العصيمي أن فكرة البرنامج انطلقت من الأنشطة الرياضية المحببة لدى الجاليات، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على الموافقة بإقامته، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية على متابعته وعنايته بالبرنامج.//انتهى//13:50ت م0112

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