السعودية اليوم / إدارة "تعليم الجوف" تنظم لقاءً تعريفياً ببرنامج ريادي



سكاكا 29جمادي الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، اللقاء التعريفي لبرنامج ريادي بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني على مسرح الإدارة بحضور عدد من المسجلين في منصة ريادي من طلاب المرحلة الثانوية في مدارس مكتب التعليم في سكاكا.

وبين مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد ضرورة إيجاد بيئة تعليمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار، وتهيئة الراغبين ومن لديهم تطلع مستقبلي للمشاركة في مشاريع ريادية وتنظيم جهودهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم العملية.

وقال إنّ المشاركات ريادية تخدم الاقتصاد المعرفي وقابلة للتطبيق والتطوير والتحول إلى نموذج عملي يمكن تسويقه، كما أنها تركز على المشروعات الصغيرة وأنها رافد مهم من روافد التنمية الاقتصادية على مستوى العالم إذ تمثل الدافع لعجلة الاقتصاد.

من جانبه، أفاد رئيس قسم البرامج العامة والتدريب وخبير برنامج ريادي تركي بن مازن الفهيقي أن مبادرة ريادي من ضمن البرامج الوزارية التي تهدف إلى إكساب الطالب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتحفز على العمل الحر والاستثمار وتوفير بيئة تنافسية تربوية يخضعون من خلالها لعمليات تقييم متتالية من قبل خبراء محكمين وفق معايير علمية.

وقدم مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني في الجوف حسن الغنام نبذة عن ريادة الأعمال ومعهد ريادة الأعمال الوطني وما يقدمه من خدمات وعن سوق العمل وأهمية العمل الحر بالمجتمع.

//انتهى//

13:49ت م

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سكاكا 29جمادي الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، اللقاء التعريفي لبرنامج ريادي بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني على مسرح الإدارة بحضور عدد من المسجلين في منصة ريادي من طلاب المرحلة الثانوية في مدارس مكتب التعليم في سكاكا.وبين مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد ضرورة إيجاد بيئة تعليمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار، وتهيئة الراغبين ومن لديهم تطلع مستقبلي للمشاركة في مشاريع ريادية وتنظيم جهودهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم العملية.وقال إنّ المشاركات ريادية تخدم الاقتصاد المعرفي وقابلة للتطبيق والتطوير والتحول إلى نموذج عملي يمكن تسويقه، كما أنها تركز على المشروعات الصغيرة وأنها رافد مهم من روافد التنمية الاقتصادية على مستوى العالم إذ تمثل الدافع لعجلة الاقتصاد.من جانبه، أفاد رئيس قسم البرامج العامة والتدريب وخبير برنامج ريادي تركي بن مازن الفهيقي أن مبادرة ريادي من ضمن البرامج الوزارية التي تهدف إلى إكساب الطالب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتحفز على العمل الحر والاستثمار وتوفير بيئة تنافسية تربوية يخضعون من خلالها لعمليات تقييم متتالية من قبل خبراء محكمين وفق معايير علمية.وقدم مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني في الجوف حسن الغنام نبذة عن ريادة الأعمال ومعهد ريادة الأعمال الوطني وما يقدمه من خدمات وعن سوق العمل وأهمية العمل الحر بالمجتمع.//انتهى//13:49ت م0111

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