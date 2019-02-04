الأرصاد: هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المدينة المنورة

الخليج 365 -

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلي شبه انعدام في الرؤية الأفقية بالمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، إلى مناطق هبوب الرياح المثيرة للغبار في المدينة المنورة منها الفقره، خيبر، ابيار الماشي، اليتمه والأجزاء المجاورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن بداية الحالة ستكون اليوم الاثنين من الساعة 11 صباحا حتي 19 مساءً.