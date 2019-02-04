شكرا لقرائتكم المسند: حالة مطرية جديدة تبدأ الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم وتستمر لبضعة أيام.

وقال المسند في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تشرع الحالة في الربع الشمالي الغربي للسعودية، ومن ثَم تبدأ تنتشر وتتوسع جغرافيًا على أجزاء من السعودية”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – قدوم موجه باردة تؤثر على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة . في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.

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