شكرا لقرائتكم موجة غبار تضرب نجران والدفاع المدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوالق ترابية وأتربة مثارة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي، متمنية السلامة للجميع.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – قدوم موجه باردة تؤثر على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والطائف.

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