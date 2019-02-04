شكرا لقرائتكم أمانة عسير تخالف 10 مقاولين في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

رصدت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية مؤخراً 10 مخالفات استهدفت المقاولين لعدد من الجهات الخدمية بمدينة أبها؛ وذلك بعد التأكد من عدم تطبيقهم الاشتراطات المعمول بها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي قامت بها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة عسير مؤخراً، أسفرت عن توجيه 10 مخالفات بحق مقاولين مخالفين للاشتراطات المعمول بها، منوهاً إلى أن تلك المخالفات رصدت بعد أكثر من 180 جولة قامت بها الفرق التفتيشية التابعة للأمانة.

وبيّن الحميدي بأن المخالفات تمثلت ما بين عدم وجود تراخيص وعدم تجديد تراخيص العمل بالمواقع الخدمية لدى بعض المقاولين إضافة إلى إتلاف البنى التحتية لبعض المواقع الأخرى وعدم إعادة المواقع بعد الانتهاء من العمل بها كما كانت عليه بجانب عدم توفير وسائل السلامة اللازمة أثناء العمل بالمواقع حفاظاً على سلامة المارة والعاملين بالموقع.

وأكد الحميدي أن الإدارة مستمرة في جولاتها الميدانية وحملاتها التفتيشية؛ بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها أثناء العمل بالمواقع الخدمية وضمان سلامة المارة والعاملين بتلك المواقع والحفاظ على المرافق العامة.

الجدير بالذكر بأن المخالفات التي تم تطبيقها على المقاولين المخالفين كانت بموجب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ والتعليمات التنفيذية وفق لائحته.

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