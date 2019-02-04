الان تتابع الجبير: نجري مشاروات مع الدول العربية لتطبيق القرار 2254 بشأن سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365: قال عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية أن المملكة العربية السعودية تجري مشاروات مع الدول العربية لتطبيق القرار 2254 بشأن سوريا . وقال في تصريحات له في بروكسل اليوم الاثنين أن السعودية تجري مشاورات مع الأوروبيين لمواجهة التحديات المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف .

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