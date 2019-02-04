شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: نجري مشاورات مع الدول العربية للحفاظ على وحدة واستقلال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن المملكة تجري مشاروات مع الأشقاء في الدول العربية للحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن المملكة تجري مشاروات مع الأشقاء في الدول العربية للحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254. وشدد الجبير لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي، في بروكسل، اليوم (الاثنين)، على أن العلاقات بين الدول العربية والدول الأوروبية تاريخية ومميزة، وهناك فرص واعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية والدول الأوروبية. وأضاف الجبير: الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.



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