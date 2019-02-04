شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يسلم الدفعة الثالثة من الأدوية والمحاليل لغسيل الكلى في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين)، في عدن الدفعة الثالثة من شحنة الأدوية والمحاليل لغسيل الكلى للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية.

وأشار مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد عوض الميسري إلى أن الشحنة المستلمة سيتم توزيعها على محافظات المحويت وحجة وعدن وتعز وإب ومأرب والحديدة، مبينة أن الكمية يستفيد منها مرضى الغسيل الكلوي.

وثمنت الميسري جهود مركز الملك سلمان للإغاثة وما يقدمه من مساعدات طبية وأدوية لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات لكي تتمكن من تقديم خدمات صحية للمرضى والمساهمة في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمن.