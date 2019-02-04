مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الثالثة من شحنة الأدوية والمحاليل لغسيل الكلى في عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، في عدن الدفعة الثالثة من شحنة الأدوية والمحاليل لغسيل الكلى للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية.

وأشار مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد عوض الميسري إلى أن الشحنة المستلمة سيتم توزيعها على محافظات المحويت وحجة وعدن وتعز وأب ومأرب والحديدة، مبينة أن الكمية يستفيد منها مرضى الغسيل الكلوي.

وثمنت الميسري جهود مركز الملك سلمان للإغاثة و ما يقدمه من مساعدات طبية وأدوية لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات لكي تتمكن من تقديم خدمات صحية للمرضى والمساهمة في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها اليمن.