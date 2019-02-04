غرفة جازان تطلق المرحلة الأولى من مبادرة "مكن لمستقبل زاهر"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جيزان

انطلقت أمس المرحلة الأولى لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة "مكن لمستقبل زاهر"، التي تنفذها غرفة جازان، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك 180 متدربًا ومتدربة في انطلاق المبادرة بقاعة اليرموك للاحتفالات بمحافظة أبوعريش، وتشمل عددًا من المحاور التدريبية لإكساب المتدربين المهارات المعرفية وأسس وطرق البيع الحديثة والفرق بين التسويق والبيع وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل وكيفية اقناع العميل بالمنتج أو الخدمة إلى جانب مراحل عملية البيع، وتقديم الإرشاد المهني والتعريف ببرامج الدعم.

وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن المبادرة التي دشنها سمو نائب أمير منطقة جازان الشهر الماضي تهدف لتنمية قدرات 3200 شاب وفتاة من مختلف محافظات المنطقة البالغ عددها 16 محافظة، حيث تشمل التدريب والتوظيف في عدد من المجالات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع المستوى التدريبي لدى الكوادر الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات على منصة إلكترونية على موقع الغرفة تحتوي على بيانات المتدربين والشواغل الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص التي يتم حصرها من قبل لجنة التوطين بالمنطقة لتوجيه الشباب والفتيات لشغلها.

واستعرض أهداف المبادرة الرامية إلى الإسهام في سد الفجوة المعرفية والتعليمية واحتياجات سوق العمل، وتشجيع الشباب على اكتساب المهارات،مؤكداً أن غرفة جازان تسعى لأداء دورها المجتمعي ومسؤولياتها تجاه الشباب والفتيات كمساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور الجوهري إلى أن البرنامج التدريبي للمبادرة سيتم تنفيذه تباعًا بمختلف محافظات منطقة جازان.