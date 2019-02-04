جامعة أم القرى تنقل تجاربها الابتكارية إلى مهرجان العلوم والتكنولوجيا 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد الإبداع وريادة الأعمال، وشركة وادي مكة للتقنية، في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2019 بنسخته الثالثة، الذي افتتحت فعالياته في إمارة دبي، تحت شعار ''انطلاقة نحو المستقبل"، وتنظمه وزارة التربية والتعليم الإماراتية .

واستعرض المعهد والشركة تجاربهما وخبراتهما في الابتكار وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة .

واختيرت جامعة أم القرى في المهرجان ، من بين الجامعات السعودية للمشاركة لتجربتها المتميزة والنوعية في هذا الجانب، وتضمنت تقديم عرضين الأول قدمه الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل علاف، والثاني لعميد معهد الإبداع وريادة الأعمال، الدكتور موفق عريجة، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي نيابة عن معالي مدير الجامعة.