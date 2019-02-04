اختتام فعاليات مسابقة تحدي رواد الأعمال بجامعة أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت اليوم بجامعة أم القرى فعاليات مسابقة تحدي رواد الأعمال التي نظمها كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال، وذلك بمقر شركة وادي مكة للتقنية.

واختير الفائزين الثلاثة من بين 54 فريقاً دخلوا المسابقة، تمت تصفيتهم لـ 13 فريقًا، ثم على ستة فرق، ثم إلى ثلاثة فرق، وحصل على المركز الأول فريق white hat، ويسعى مشروعه إلى محاربة المضايقات التي تتعرض لها المرأة من خلال توفير محتوى تثقيفي تدريبي تفاعلي وتوعوي.

فيما حصل على المرتبة الثانية مشروع MAsquare وهو عبارة عن منصة إلكترونية تربط الطلاب الباحثين عن العمل الجزئي بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وثالثًا حلّ مشروع فريق الرواد الذي يسعى إلى توفير محتوى علمي ترفيهي للنشء عبر منصة إلكترونية متخصصة.

يذكر أن المسابقة تأتي ضمن برامج وأهداف الكرسي للإسهام في نشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال، وإنتاج البحوث العلمية الرصينة في مجال الإبداع، إضافة إلى بناء الباحثين المتخصصين المهتمين بهذا القطاع، إلى جانب تقديم ورش عمل مكثفة، أطلعت المشاركين على كيفية توليد الأفكار و تطوير نموذج العمل التجاري، إضافة إلى كيفية عمل الأبحاث السوقية والدخول إلى السوق ومهارة العرض أمام المستثمر، بالتعاون مع حاضنة نمو بشركة وادي مكة.