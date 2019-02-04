430 متدربا ومتدربة في الأسبوع الثالث لبرنامج جامعة الملك خالد الصحي ببارق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ أبها
نفّذت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عددًا من الدورات التدريبية المتنوعة خلال الأسبوع الثالث من فعاليات البرنامج الصحي والتثقيفي التوعوي السابع بمحافظة بارق، التي استهدفت أفراد المجتمع المحلي ومنسوبي ومنسوبات الإدارات الحكومية والطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في بارق، واستفاد منها أكثر من 430 متدرباً ومتدربة.
وتضمّنت الدورات التدريبية التي قدّمها أكثر من 10 مدّربين, تطوير القدرات والمهارات الإدارية للمشاركين، وفن التعامل مع الجمهور, وتنمية الذات وترتيب الأولويات والجرائم الإلكترونية التحديات والمعالجات, إلى جانب مهارات التواصل الفعّال في بيئة العمل, وتنمية تطوير الذات, والتسويق الإلكتروني, وإدارة الفعاليات, بالإضافة إلى دورة مهارات البحث العلمي, والحوادث المنزلية وطرق الوقاية منها.
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