، بعد "طوابير الـ6 ساعات".. المدينة الطبية بمكة: نطبق معايير عالمية وهذه آليتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت تجاوباً مع "الخليج 365": ٤٠% من الحالات غير طارئة ويمكن لها مراجعة المراكز

أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة "حاتم المسعودي"، أن مدينة الملك عبدالله الطبية تتبع لنظام المدن الطبية للحالات التخصصية والدقيقة والتي لها آلية عمل مختلفة عن المستشفيات العامة والتخصصية؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: "طوابير الانتظار في (طوارئ طبية مكة) لـ٦ ساعات".

وتفصيلاً، قالت إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ"المدينة"؛ وفق "المسعودي": "نشكر لكم حرصكم على الوطن والمواطن من خلال منبركم الإعلامي، ونرحّب بأي نقد هادف من شأنه رفع مستوى خدماتنا، والذي نسعى له بشكل يومي في جميع الجوانب، وأيضاً من خلال عدة قنوات داخلية وخارجية في مدينة الملك عبدالله الطبية وأهمها: إدارة مخصصة لتجربة المريض، بالإضافة لقنواتنا الإعلامية المختلفة والتي أنشئت من أجل عملائنا".

وأضاف: "بخصوص ما نُشر، نود الإيضاح أن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تتبع لنظام المدن الطبية للحالات التخصصية والدقيقة، والتي لها آلية عمل مختلفة عن المستشفيات العامة والتخصصية إذ إنها تستقبل الحالات المتخصصة وفقاً لأهلية علاج محددة من خلال برنامج "إحالتي"، وليس كما يتصور البعض؛ بل تحكمها أنظمة تكفل للمرضى الذين يقعون تحت نطاق عملها توفير خدمات تخصصية وفق أعلى المعايير في السلامة المهنية ودورها في الطوارئ للحالات الحادة والحرجة؛ حيث إننا المستشفى الوحيد في المنطقة المتخصصة بحالات القلب والأورام".

وتابع: "كما نؤكد أن طوارئ المدينة الطبية تطبّق معايير عالمية في أوقات الانتظار بالطوارئ، والذي أسهم -ولله الحمد- في حصولنا على جميع الاعتمادات؛ حيث إننا حصلنا على أعلى التقييمات ومنها "سباحي" والذي كان جزءاً من المنظومة في حصولنا على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز، ولا نزال نسعى لأن نكون الأفضل.

وبيّن: "وفقاً للإحصائيات؛ فإن٤٠% من الحالات التي تزور طوارئ المدينة الطبية، غير طارئة، ويمكن تقديم الخدمة لها من خلال مراجعة مراكز الرعاية العاجلة بالمراكز الصحية، بالإضافة إلى أن الكثير من الحالات التي تزور طوارئ المدينة الطبية يمكن توفير الخدمات لها في المستشفيات العامة.. ومن منطلق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية المتوفرة بحسب خطط التحول الوطني في وزارة الصحة ٢٠٣٠؛ فإن الخدمات الصحية لا بد من أن تُوَزع على جميع مستويات الخدمات الصحية بحسب احتياج المريض من المراكز الصحية والمستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية، عن طريق توجيه المريض إلى مكان الخدمة الصحيح؛ حيث يمكن خدمة المريض بالطريقة الصحيحة في أقل مده للانتظار، مع التقليل من تكدس المرضى في أماكن عن أماكن أخرى".

واختتم قائلاً: "نكرر شكرنا لكم، ونؤكد أن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لاستقبال كل نقد هادف وفرص تحسين تدفعنا للسير قدماً في تحقيق رؤيتها بأن نكون نموذجاً يُحتذى عالمياً، ونكون منارة الصحة في العالم".