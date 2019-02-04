، رئيس الحرس الملكي يبحث الموضوعات المشتركة مع "البطي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شَكَره على التعاون المستمر وتلبية كل المتطلبات في وقت وجيز

استقبل رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري في مكتبه؛ مدير عام الصالات الملكية الأستاذ منصور بن عبدالرحمن البطي، وقد جرى أثناء اللقاء بحثُ العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والجهود التي تبذلها الصالة الملكية لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي.

كما شكر مدير عام الصالات الملكية على تعاونهم المستمر، وتلبية كل المتطلبات في وقت وجيز؛ مما له الأثر في إنجاح المهمات الموكلة لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي.

وفي الختام تم تكريم مدير عام الصالات الملكية من رئيس الحرس الملكي.