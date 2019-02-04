، الرياض.. وفد "ديوانية آل حسين" يزور المخيم الكشفي بروضة الخفس ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على مبادرة "نور نوف للمعرفة" للتوعية بالمحافظة على المتنزهات

تحقيقاً لاتفاقية التعاون والشراكة المجتمعية بين وقف الديوانية وجمعية الكشافة العربية السعودية؛ زار وفد من وقف ديوانية آل حسين التاريخية، يتقدمهم الرئيس الفخري لوقف الديوانية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة صحيفة "برق" للنشر الإلكتروني، والمستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين المشرف العام على الديوانية، وعدد من أعضاء الديوانية والإعلاميين ورواد العمل التطوعي؛ المخيم الكشفي بروضة الخفس.

وكان في استقبالهم، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد، والقائد الكشفي علي العلي وعدد من منسوبي الكشافة.

وتعرّف الوفد على مبادرة "نور نوف للمعرفة" التي انطلقت بتاريخ 4/ 5/ 1440هـ تحت شعار "اترك المكان أفضل مما كان"، وتستمر إلى 20/ 6/ 1440هـ؛ للتوعية بأهمية المحافظة على المتنزهات البرية.

وبعد أن استمع الوفد لنبذة مختصرة عن جهود الفِرَق الكشفية وما حققته من إنجاز وتفاعل المتنزهين الإيجابي مع المبادرة؛ انطلق الوفد يتقدمهم الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، بعد أن ارتدوا السترات الخاصة بالمبادرة لنثر البذور في الروضة، وكذلك توزيع النشرات الإرشادية للمساهمة في توعية مرتادي الروضة بأهمية الحفاظ على البيئة ونظافة المكان قبل مغادرته، ثم تشارك الجميع في تنظيف الروضة من بعض النفايات المضرة بالبيئة لكي يبقى المكان نظيفاً للمتنزهين.