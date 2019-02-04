بسمة العتيبي أول مغنية بوب سعودية

تعتبر الفنانة بسمة العتيبي أول مغنية بوب في المملكة العربية السعودية بحسب ما أورده موقع قناة العربية السعودية.

وبحسب "العربية"، فإن بسمة العتيبي، التي أطلقت على نفسها اسم فني "BAZMA"، انتقلت وهي في سن الثانية عشر من مدينة جدة، إلى لوس أنجلوس الأمريكية رفقة عائلتها، لتشارك في تجارب مهرجان الموسيقى.

وقالت العتيبي لـ"العربية"، إنها "عندما ذهبت لأميركا ولم تكن تتقن اللغة الإنجليزية، لتتعلم اللغة عن طريق ترديدها أغناني البوب حتى أتقنت اللغة".

وتابعت: "عشقت البوب الأميركي، وأصبحت أكتب أغانيها وأقوم بتلحينها منذ صغري، حتى قمت بتأليف أغنية اسمها (فودو) وشاركت بها في عدد من المهرجانات الموسيقية، بعدها حاولت نشر الأغنية والتعريف بها في شركات الإنتاج، حتى قررت أن أنتج ألبوماً خاصاً".

وأضافت أنها "في عام 2018 انتهيت من كتابة عدد من الأغاني، وعملت لها الألحان بمساعدة أحد مهندسي الصوت، حتى استطعت إصدار ألبوم خاص بعنوان (فير) أي الخوف، وهو منتشر وموجود في العديد من المواقع والأسواق التجارية".

وكشفت العتيبي أنها تحظى بدعم عائلتها، برغم أن والدها من قبيلة "العتيبة"، ووالدتها من قبيلة "عنزة".