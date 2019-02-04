شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يوزع 48 طنًا من السلال الغذائية بالجوف اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 48 طنًا و 100 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3,900 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.



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