شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية بصنعاء و48 طن سلال غذائية في الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف، نهم/صنعاء)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 48 طناً و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3900 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) مواد إيوائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، إذ اشتملت المساعدات على 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط، استفادت منها 100 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل والمشاريع الإنسانية المقدمة للشعب اليمني الشقيق من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية دون استثناء للتخفيف من المعاناة خلال الأزمة الإنسانية التي تمر بها.

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